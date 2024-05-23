經濟部23日公布批發、零售及餐飲營業營業額，其中批發業持續受惠於AI大風，推升相關需求暢旺，營業額為1兆614億元，年增率16.2％，連續2月正成長。餐飲業及零售業也持續正成長，顯示內需市場穩定。

依據經濟部統計，4月批發業營業額達1兆614億元，年增16.2％，為歷年同月次高，也是連續2個月正成長，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，主因為AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，以及傳產獲品類外銷增溫，加上母親節檔期刺激需求。統計1至4月營業額為4兆1048億元，年增9.5％。

餐飲業部分，4月營業額達800億元，年增率0.7％，創下歷年同月新高，不過較上月減少減少3.8％。黃瑋傑指出，因受食安影響，餐館方面營業額略有減少；不過飲料店業者因天氣炎熱、搭配促銷活動，業績不受影響，且有正成長。

零售業營業額3827億元，年增1.6％，同樣創下歷年同月新高，主要受惠於業者展店及配合節慶推出多元促銷活動推升買氣，帶動電子購物及郵購業、資通訊、家電設備零售成長。

黃偉傑說，除了AI、新興科技浪潮持續帶動產業成長，產業庫存化後的備貨需求浮現，預估營業額續呈正成長。零售及餐飲業在5月也邁入母親節檔期，加上夏季促銷活動陸續開跑，也預期營業額會再有成長機會。