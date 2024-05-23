韓國環境部近三年為推廣無公害汽車，針對首都圈（首爾、仁川、京畿）電動公車實施補貼，而享有補貼的公車卻有超過一半為中國產。韓國《朝鮮日報》分析，中國產電動公車因造價低、售價低廉，再加上政府補貼，成功掌握韓國市場。
環境部數據顯示，2021至2023年首都圈新登記的電動公車共4448輛，其中2503輛（56.2％）為進口車——雖然分類統稱為進口車，但其實全部來自中國。其餘1945輛（43.8％）為韓國產電動公車。
《朝鮮日報》指出，中國產電動公車普及的主因正是價格低廉。中國使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，比使用鎳鈷錳（NCM）的韓國電動公車每輛便宜約1億韓元（約新台幣236.2萬元）。 LFP電池價格雖便宜但難以回收，電池壽命耗盡後大多直接廢棄，而NCM電池因高價原料可以回收，回收率更高，但產品本身價格也更高。考慮到回收率，NCM電池顯然更環保，但地方基於「增加無公害汽車數量」的要求，不得不選擇售價更低的中國產品。
此外，環境部的補助也推動中國產電動巴士的增加。2021至2023年，環境部發放2857億韓元電動車補助，其中1454億用於採購中國產電動巴士。有人因此批評，環境部推高中國電動巴士的價格競爭力，但就貿易規範而言上很難對特定國家的產品實施差異化補貼。
電動公車也有替代品，即大部分零件均為韓國本地生產的氫能巴士，但液化氫充氣站普及速度緩慢，地方政府只得暫時選購電動巴士。然而，部分地區已將電動車補助改為氫能車。環境部也表示，考慮到電池回收利用，將向搭載的電池回收價值更高的電動巴士發放更高的補貼。
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