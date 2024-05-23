萬海航運（2615）今（23）日線上法說，總經理謝福隆表示 ，進入4、5月歐美補庫存，貨櫃運輸需求提升，部分碼頭出現擁擠，加上客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，旺季提早到5月開始，在艙位緊張下，帶動運價走揚。謝福隆指出，若短期無法解決，運價將獲得支撐，高運價可能延續到下一季。

以上海貨櫃運輸指數SCFI來看， 2024年第一季均值2,010點，大陸五一長假前SCFI拉回到1,940點，但五一長假後恢復出貨，5月10日SCFI漲至2,306點，17日跳增至2520.76點，短短20天上漲3成，有助提升萬海經營績效。

謝福隆表示，今年歐洲線貨櫃海運市場旺季從7月提早到5月，因為紅海危機船隻繞航，截至5月14日全球閒置運力約19萬TEU（20呎櫃）、占0.7％。

謝福隆表示，因應紅海緊張局勢，歐洲線船舶繞航，航商必須調派運力投入，衍生其他航線運能缺口，帶動次航線運價漲勢，不只歐美線運價上漲，也挹注近洋線等。

萬海今年第一季已經交付3艘船，包括兩條1.3萬TEU、1艘3000TEU，目前沒有閒置運力，年底前還有兩艘1.3萬TEU、7艘3000TEU貨櫃船陸續交付，明年還有3艘1.3萬TEU船交付。