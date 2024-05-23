經濟部23日公布4月工業生產指數為87.7，年增14.61％，製造業指數為87.3，年增14.9％，兩大指數連續2個月皆呈現正成長。經濟部評估，主要是AI浪潮效應持續發酵，帶動電子零件、電子產品產能擴增，預計未來仍有再推升機會。
整體六大製造業，4月指數年增率「5紅1黑」，以「電腦、電子產品及光學製品業」表現最亮眼，年增37.14％，「電子零組件業」年增23％次佳，但連續10月正成長，並創下歷年同月新高，其中，電子零組件的積體電路業，年增率達30.44％，創下歷年同月次高、連續4個月正成長。基本金屬業年減4.41％，顯示市場需求回復力道有限，加以低價鋼品干擾市場所致。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，製造業生產主要是受惠於人工智慧及雲端資料服務需求擴增，推升相關產業成長，資訊電子產業12吋晶圓代工持續成長，帶動整體生產，AI浪潮也讓高單價、高品質的伺服器需求暢旺，手機鏡頭訂單擴增，電腦、電子及光學品製造業指數擁有好表現。
展望未來，通膨和高利率，以及美中科技爭端、地緣政治風險等不確定因素，持續牽動全球經濟成長動能，不過高效能運算應用持續擴增，帶動我國半導體高階製程及伺服器等相關供應鏈增產，有助於我國製造業動能逐步回升。
根據經濟部調查，大部分製造業者認為5月生產量較4月持平，以家數計算的製造業生產動向為49.9，按產值計算的動向指數為52.8，預期5月生產指數將較4月增加。
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