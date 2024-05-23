2家上市公司、1家上櫃公司面臨下市櫃！證期局副局長高晶萍23日指出，上市公司廷鑫(2358)、昶虹(2443)及上櫃公司牧東(4950)等3家公司未如期出具今年第1季財務報告，最快今年11月18日就會下市。
高晶萍指出，上市公司廷鑫(2358)去年12月25日會計師就終止委任，去年財報已未如期申報，今年4月8日停止買賣，若是還是補不出來，預計最快在今年11月18日下市。
昶虹(2443)亦是去年會計師無法如期完成財報查核，去年年報就沒申報，今年4月1日會計師終止委任，等於去年年度、今年第一季財報都出不來，也是4月8日起停止買賣，預估終止上市也是在今年11月18日。
上櫃公司牧東(4950)，去年第三季就沒有出具財報、去年年報、今年第一季財報也都沒出來，會計師已終止委任，5月已被裁罰，高晶萍指出，牧東在5月16日有補報去年第三季財報，但去年年度財報還是沒出來，4月8日已被停止買賣，預估今年11月18日終止上櫃。
證期局統計，截至今年5月15日，上市(櫃)公司應申報家數共計1,818家（含第一上市(櫃）公司，不含金控公司），除上市公司廷鑫(2358)、昶虹(2443)及上櫃公司牧東(4950)等3家公司未如期出具113年第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。
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