今年永豐金控依據2023年所屬盈餘配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計1元，永豐金控23日舉行2024年第一季法說會顯示獲利再創新高，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長，今年第一季自結淨收益達167.1億元，年成長30.4％；稅後淨利達68.8億元，年成長44.8％，金額雙雙創下歷年同期新高，每股盈餘為0.56元，年化ROE 14.35％，每股淨值15.93元。
此外，永豐金控表示，永豐金控的長期獲利成長性也優於同業，截至2024年第一季，稅後淨利3年複合成長率（CAGR）16.0％，優於其他上市金控同業合計的-8.4％。
永豐銀行2024年第一季稅後淨利52.3億元（年成長33.4％）為歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。稅後淨利近三年CAGR為18.2％，優於其他金控旗下銀行同業合計的14.9％，年化ROE來到11.95％，近年來持續提升並維持於10％以上的水準，資產品質良好，逾放比率0.15％，與產業平均水準相當，備抵呆帳覆蓋率872％。
永豐金證券2024年第一季稅後淨利15.3億元，較去年同期大幅成長89.8％，永豐金證券總經理張李章隆表示，除了受惠於台股日均量增加，帶動台股經紀手收成長以外，在美股熱絡下，也帶動證券複委託市占率衝到第一名。2024年第一季證券泛財富管理手收（包括複委託、基金保險、借券）占整體手收比重達34％，有助於穩定性收入增長。
在綠色融資方面，2024年第一季太陽光電融資裝置容量逾3.59GW、市占接近3成、融資餘額達到1,111億元（年成長24.1％）。展望未來，永豐將持續提供各項綠色商品以完善綠能金融生態圈，以期在國內維持領先地位；著眼於國外，亦希望能導入累積的實績與經驗以拓展海外市場，複製永豐的成長動能，朱士廷提到，特別是持續在東南亞找尋可提升獲利來源的機會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：