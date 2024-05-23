元太宣布與新竹市政府簽署合作備忘錄（MOU），致力香山濕地、金城湖地區的自然生態復育，首波具體行動，元太將在智慧城市的系統夥伴漢晶、鈑金廠商興僑工業協力下，捐贈設立彩色戶外電子紙告示牌，電子紙看板將設置在香山濕地金城湖、賞蟹步道等遊客熱區，助力新竹市提升自導式管理量能，推廣環境生態的知識。
元太總經理甘豐源表示，獲利與永續齊步並進一直是我們理念，除了在公司營運上的節能、省碳，企業員工要能在土地上永續居住、企業在土地上永續經營，人類對於自然環境的維護及生態多樣性的保育，是刻不容緩重要的行動。元太在竹科設立已32年，身為深耕新竹的在地企業，我們很高興能與新竹市政府攜手合作，建立公私部門協力維護生態的新典範，共同為更美好的生態環境而努力。
竹市長高虹安表示，期待與元太合作建立的永續環境示範場域，市府團隊未來也會繼續推動企業合作，持續辦理永續環境教育活動、生態保育課程，以及永續旅遊，並盤點現有資源支持元太ESG計畫，藉由今天簽署MOU建立雙方的溝通橋梁，發展永續的合作夥伴關係。
高虹安說，希望透過各項保育行動維護棲地，永續利用海域、陸域生態系，確保生物多樣性並防止棲地劣化，落實聯合國永續發展目標，非常歡迎元太公司加入市府行列，公私協力保護自然環境。
電子紙具備超低耗電的特性，元太依此發展特有的P，ESG架構，以產品（Product）投入於社會環境，做為永續的解方。隨著永續目標從企業自身的節能、環保，逐漸擴展至守護整體生態環境，與社會共融的「生物多樣性」範疇，元太也積極採取具體行動投入生物棲地的復育，以電子紙低碳無光害的核心技術特性，對環境生物多樣性貢獻己力。
此次元太捐贈新竹市政府的5座電子紙看板，採用E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術，它是專為數位戶外廣告看板應用所設計的彩色電子紙，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。其操作溫度範圍介於 -15°C至65°C之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。
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