十銓（4967）23日宣布，旗下電競品牌T-FORCE推出全新三款CPU一體式水冷散熱器，支援新世代Intel LGA 1200／1700腳位與AMD AM4、AM5平台安裝，為電競玩家打造絕佳散熱選擇。
全新三款CPU一體式水冷T-FORCE SIREN DP360 ARGB，GA360M ARGB及GA240M ARGB CPU 一體式水冷，創新方式於水冷頭提供磁吸式分別為液晶或ARGB發光模組及預設安裝風扇鎖付於冷排型式，大幅提升使用便利性。
十銓（4967）23日宣布，旗下電競品牌T-FORCE推出全新三款CPU一體式水冷散熱器，支援新世代Intel LGA 1200／1700腳位與AMD AM4、AM5平台安裝，為電競玩家打造絕佳散熱選擇。
全新三款CPU一體式水冷T-FORCE SIREN DP360 ARGB，GA360M ARGB及GA240M ARGB CPU 一體式水冷，創新方式於水冷頭提供磁吸式分別為液晶或ARGB發光模組及預設安裝風扇鎖付於冷排型式，大幅提升使用便利性。
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