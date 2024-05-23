行政院長卓榮泰23日主持上任後首次行政院會時表示，感謝賴清德總統委以行政團隊重任，也感謝各部會首長與他共同承擔這份使命及志業，他至盼新團隊做得更好、更多，在行動上積極、思想上創新，各部會及中央地方充分合作，逐步完成賴總統所提出的140項均衡台灣政見，展現好成績於國人眼前。

卓揆指出，今召開新內閣組成後的第一次行政院會，感謝賴清德總統委以行政團隊重任，也感謝各部會首長與他共同面對國內外情勢的挑戰。賴總統於競選期間所提出的140項均衡台灣政見，有賴行政團隊各部會及中央地方的充分合作、攜手並進，以逐步完成落實於台灣六都與各縣市。

卓揆表示，他上任後簽署的第一份公文是關於食品安全，希望能藉此去除人民對於食品安全的疑慮；22日他也赴花蓮視察0403震災復原重建進度，並將接續推動「打詐四法」，讓人民安心。同時，他也強調政府針對貪瀆是零容忍、無任何模糊空間，也無人能僥倖得逞，檢驗標準是不讓人民對政府有疑慮與疑心。

卓揆進一步說，過去一周立法院發生許多事，他要求各部會首長面對立委垂詢時，秉持專業與信念，清楚論述政策。立法院是代表民意的國會殿堂，行政團隊必須以誠意溝通、人民優先為原則，展現互相包容、尊重的精神，邁向合作共榮的大時代。

最後，卓揆強調，行政團隊齊聚一堂，不僅是緣份，也共同承擔使命及志業，背負總統賦予的責任和人民的信賴，至盼每位團隊成員勇於面對未來挑戰，對於所轄業務付出用心，做得更好、更多，在行動上積極、思想上創新，相信新內閣團隊能做出好成績，展現於國人眼前。

針對媒體報導美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger) 和美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）23日上午至行政院拜會一事，行政院發言人陳世凱表示，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，21日時孫曉雅已赴行政院拜會過卓榮泰，今日來行政院是前來恭賀舊識、行政院政委季連成，也在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰會面，卻遭外界人士影射為出席行政院會，明顯與事實不符，希望媒體報導前應先行查證。

陳世凱也透露，今日院會氣氛很融洽，對於地方政府希望中央協助需求，都有做出正面回應，相關單位有跟地方首長溝通，未來中央跟地方會攜手合作解決問題。