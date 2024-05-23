一甩去年連19黑陰影。經濟部統計處今(23)發布4月工業生產指數，年增幅14.6％，是今年第二次雙位數成長。展望後續，經濟部看好在製造業生產動能逐步回升下，工業指數持續見紅。
4月工業生產表現回溫，主要受惠人工智慧(AI)、高速運算及雲端資料服務的需求，推升了資訊電子產業生產動能，傳統產業則因下游回補庫存而增產。還有一個因素，是去年同月比較基數偏低。
進一步看資訊電子產業，涵蓋積體電路的「電子零組件業」較去年同月增溫23％ 。「電腦電子產品及光學製品業」受惠 AI 浪潮，推升伺服器暢旺，年增數更高達37％。
傳統產業中三升一降，受惠半導體產業設備需求回升，加上部分石化產品庫存回補，電動轎車新車款出貨增加，「機械設備業」、「化學材料及肥料業」、「汽車及其零件業」各年增8.2％、5％、0.43％。但「基本金屬業」受鋼鐵市場需求動能不強、低價鋼品擾市拖累，年減4.4％。
前兩年我國工業生產一連19黑，直到今年1月翻紅15％止步，2月受春節因素小見黑，但3月迅速回增4％。這次4月更拉雙位數動能，顯示廠商生產動力已擺脫前兩年陰霾。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：