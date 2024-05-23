一甩去年連19黑陰影。經濟部統計處今(23)發布4月工業生產指數，年增幅14.6％，是今年第二次雙位數成長。展望後續，經濟部看好在製造業生產動能逐步回升下，工業指數持續見紅。

4月工業生產表現回溫，主要受惠人工智慧(AI)、高速運算及雲端資料服務的需求，推升了資訊電子產業生產動能，傳統產業則因下游回補庫存而增產。還有一個因素，是去年同月比較基數偏低。

進一步看資訊電子產業，涵蓋積體電路的「電子零組件業」較去年同月增溫23％ 。「電腦電子產品及光學製品業」受惠 AI 浪潮，推升伺服器暢旺，年增數更高達37％。

傳統產業中三升一降，受惠半導體產業設備需求回升，加上部分石化產品庫存回補，電動轎車新車款出貨增加，「機械設備業」、「化學材料及肥料業」、「汽車及其零件業」各年增8.2％、5％、0.43％。但「基本金屬業」受鋼鐵市場需求動能不強、低價鋼品擾市拖累，年減4.4％。

前兩年我國工業生產一連19黑，直到今年1月翻紅15％止步，2月受春節因素小見黑，但3月迅速回增4％。這次4月更拉雙位數動能，顯示廠商生產動力已擺脫前兩年陰霾。