勤業眾信聯合會計師事務所23日發布「資金，驅動能源轉型的關鍵」報告，強調若想實現淨零目標，能源轉型是關鍵，其中又以被視為能源新趨勢的氫能，被賦予解決能源問題的大任，綠氫是淨零排放不可或缺的要素。
勤業眾信聯合會計師事務所能源資源與工業產業負責人溫紹群表示，國際能源總署（IEA）預估再生能源總發電量占比將於今年超過30％；但2023年台灣總發電量占比仍以燃煤占逾4成為主，再生能源僅9.47％，能源轉型仍須努力。
勤業眾信全球認為，若要達2050年全球碳中和的目標，預僅2030年時潔淨氫能市場產能必須達1.7億噸氫氣當量；2050年達到6億噸氫氣當量；建議政府應訂定明確的氫能政策及法規，吸引資金投入，提升台灣能源安全。
針對能源轉型三關鍵，勤業眾信在最新報告中指出，一是能源轉型為去碳關鍵，轉型投資應加速改革；二是透過「橄欖色」投資掌握永續商機；三是藉由策略合作促成循環經濟。
能源轉型資產相關投資，過往僅分為「綠色」（潔淨）與「褐色」（汙染），新潮流則是把天然氣管線等相關轉型資產投資視為「橄欖色」投資，而掌握這類型的投資機會，能使投資方於能源轉型中搶得先機。
此外，除了單純的投資與收購策略，投資者也可以建立策略合作關係，例如德國鋼鐵製造商 Salzgitter AG與沃旭能源，沃旭運用現有離岸風力發電資產供應再生能源給Salzgitter生產低碳鋼鐵，再以低碳鋼鐵製造風力發電機。
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