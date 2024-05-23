今年第一季每股稅後純益6.08元的東哥遊艇（8478），擬定營運轉型三大策略，除了委託義大利代工，增加遊艇銷售營收，同時，也將投資至少10億美元，透過併購遊艇碼頭、以及併購遊艇維修廠，透過垂直整合，從遊艇生產銷售、遊艇碼頭經營、以及遊艇維修經營的三大面向，大幅提升營收。
東哥遊艇23日由董事長闕慶承、總經理曾雄威帶隊，在高雄亞灣的嘉信22號遊艇碼頭展示長度105呎（30公尺）、售價台幣4.5億元的新船，東哥董事長闕慶承表示，東哥遊艇第三座組裝工廠預計2025年底投產，屆時，產能可望提升50％。
不過，東哥的遊艇生產模式，今年將有重大轉變，闕慶承指出，近期內，東哥將與義大利的一家遊艇製造商合作，由東哥委由對方代工生產遊艇，再由東哥自行銷售，因此，東哥就可以在不用擴增廠房的情況之下，擁有更多可售遊艇，增加營收。
他說，全球遊艇市場，在後疫情時代，中小型遊艇的需求，已現和緩下滑的跡象，但是，大型豪華遊艇的需求，仍然快速成長，長期而言，平均年成長率大約可達20％，因此，東哥的生產定位，就是鎖定24公尺到45公尺的大型豪華遊艇，除了近期已經售出的131呎（約40公尺）的船艇之後，不久的將來，也會發佈45公尺遊艇的信息。
他說，東哥遊艇今年已經擬定的轉型策略，未來在東哥的營收結構，將產生很大的變化，遊艇產銷不再唱獨腳戲，它的營業額，希望能夠在未來5到6年內，大幅降低至50％，與之並行的是，遊艇碼頭經營、以及遊艇維修經營這兩支營運大腳。
闕慶承強調，東哥董事會近期通過發行可轉換公司債、以及辦理現金增資，目的就是為了併購遊艇碼頭、以及併購遊艇維修廠，他推估，光是未來要逐步併購遊艇碼頭的資金，大約就需要10億美元。
他說，東哥跨入遊碼頭的經營，除了看中240億美元的全球潛在市場規模、以及平均60％的毛利率，更重要的策略考量是，提供向東哥遊艇購買OA品牌遊艇的富豪船主，享有聖誕節等熱門假，在各球各主要碼頭，享有一定有泊位可停靠遊艇的尊榮感，「我有，你沒有」，這不是錢可以買得到的。
闕慶承指出，這是一個併購好時機，因為，各球各主要區域的遊艇碼頭經營者第二代，很多想出售，落袋為安，給了東哥遊艇一個良機，他預估，未來幾年，陸續併購全球各地遊艇碼頭的預算大約10億元。
東哥另一個垂直整合的營運重心則是遊艇維修，他說，這個市場的潛在規模大約140億美元，將優先服務OA船主，「而且不用排隊等待維修」，但，同時也會提供其它品牌遊艇的維修服務，一旦服務受到肯定，這些其它品牌遊艇的船主，未來換購遊艇時，也有機會選購東哥的OA遊艇，為遊艇銷售創造綜效。
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