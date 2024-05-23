【時報記者郭鴻慧台北報導】商用展示架大廠裕慶-KY(6957)預計將在6月下旬上市掛牌，董事長廖昭宜指出，今年營收、獲利期望較去年成長，耕耘一個潛力客戶需要2~4年時間，今年新切入客戶Target，將為明年營運再添動能。
裕慶-KY為商用展示架、智能電動床機構件廠，營運架構分為台灣、中國大陸、美國。台灣為營運總部，美國子公司Beeline提供主要客戶「通路門市展店風格整店輸出」模式，可依據客戶門市坪數空間，提供展示架、凳子、收銀檯等最有效益的門市規劃陳列與產品。至於在大陸地區包含金屬、木質生產基地，以及電子裝置研究開發。
裕慶-KY2021~2023年毛利率各為21.1%、34.4%、46.6%，受惠毛利率上揚帶動，裕慶2023年營收雖也受客戶庫存調整影響，獲利反而更為出色，EPS各為為4.32元、11.47元、18.11元。
裕慶客戶涵蓋全球領導品牌，包括L&P、Coca-Cola、Home Depot、Boot Barn、Lowe’s、Tractor Supply、Lozier、HP&Peripherals、MORGAN LI、Kohl’s等，2023年直銷佔比已接近9成。
裕慶-KY2023年北美市場約佔94%，公司指出，觀察美國最大零售業者Walmart更宣布今年將翻新650家新店，未來五年內要在全美增加150家分店，以美國零售實體門市特性以每五年將進行門市改裝，加上主要國際零售品牌亦規劃增設門市擴大市佔率，有助於創造集團商用展示架業務接單動能穩步放大。
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