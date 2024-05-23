日前媒體報導，彰化縣一對頂客族老夫妻，退休後將台北上千萬的房子賣掉，搬回老家和夫家人同住，宋老先生在2015年過世後將遺產留給太太，而宋太太在去年過世，遺產由2個妹妹繼承，宋家親友調閱資料後發現，宋老先生過世時的遺產申報資料竟高達1107萬，於是對宋太太的妹妹提告，想拿回554萬，法院判夫家敗訴。
媒體報導，宋太太在先生過世後，向宋老先生的兄弟姊妹4人表示，遺產只有過世後的保險金，當時她也各自轉帳11多萬元的金額給4個兄弟姊妹。沒想到等宋太太過世後，宋家手足表示宋太太生前曾口頭同意要將名下房屋給兄弟姊妹中1人的兒子繼承，為了了解宋太太的財務狀況，宋家人去調閱了國稅局資料，才發現宋太太當時申報的遺產達1107萬元，和她自己聲稱「僅有身故保險金」明顯不符。
宋家對宋太太的妹妹提告，主張因為宋太太隱匿遺產，但是最後卻判宋家敗訴。
律師蘇家宏表示，這則頂客族的親家，最後演變成男方手足告女方手足爭奪遺產的狀況，究竟當中出了什麼問題？
1、 遺產分割以書面協議書為準。蘇家宏說，夫家手足提告宋太太的妹妹主要論理在於「遺產在他們不知情的狀況下，被嫂嫂拿走」，但是法官調出當時的協議書，以及在銀行的文件上，有夫家手足的簽名與蓋章，認定男方遺產已經在當時做好分割協議。
就算宋家人當初聽宋太太說遺產只有身故保險金，但沒有親自去查證清楚，並簽了分割繼承協議書，這也就默認了讓嫂嫂繼承所有遺產的事實。
2、 口頭的承諾沒有保障。夫家人提出嫂嫂曾經口頭說要將名下的房屋給夫家人其中1人的兒子繼承，就算確有其事，但口頭表達分配遺產，不符合遺囑的法律要件，就無法產生法律效力。
蘇家宏說，在頂客族繼承案件中有幾個實際分配方法提供參考：
1、委由專業的律師調查遺產範圍，將遺產稅申報並繳交完畢，再行協商分割遺產。
2. 如果留有遺囑，則依照遺囑分配，如繼承人認為有違反特留分，則依照公平原則計算可分配的遺產數額，由律師解釋依法辦理，比較不會有紛爭。
3. 遺產分割實務上，可以就個別遺產先行分配協議，例如：預期股市下跌，先行針對股票遺產進行分割協議，其他遺產則繼續洽談。
4. 老家維持公同共有，由配偶繼續使用
在丈夫人生畢業後，丈夫的遺產就由配偶與丈夫的兄弟姊妹繼承，如果手足與嫂嫂關係親密，可以同意房屋由嫂嫂繼續使用的話，不必急著分割房產。
常說結婚不只是兩個人的事，而是兩家人的事，在財產繼承時，就顯明了這個道理。
本文獲得「律師蘇家宏」授權，未經同意不得轉載。
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