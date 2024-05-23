【時報-台北電】研華(2395)113年6月6日將受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」，會中就113年第一季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。

並公告113年6月7日將受邀參加國泰證券舉辦之「2024年第二季上市櫃企業座談」，會中就113年第一季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。（編輯：沈培華）

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