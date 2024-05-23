【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.南亞(1303)：每股成交價54.5元，成交量240萬股，成交金額1億3080萬元。

2.正新(2105)：每股成交價59.3元，成交量230萬股，成交金額1億3639萬元。

3.鴻海(2317)：每股成交價171.75元，成交量41萬5000股，成交金額7127萬6250元。

4.台積電(2330)：每股成交價876.63元，成交量2萬股，成交金額1753萬2600元。

5.台積電(2330)：每股成交價874.3元，成交量96萬股，成交金額8億3932萬8000元。

6.台積電(2330)：每股成交價874.28元，成交量97萬1000股，成交金額8億4892萬5880元。

7.台積電(2330)：每股成交價874.14元，成交量2萬1450股，成交金額1875萬303元。

8.台積電(2330)：每股成交價874.11元，成交量1萬7550股，成交金額1534萬630元。

9.台積電(2330)：每股成交價874元，成交量30萬股，成交金額2億6220萬元。

10.台積電(2330)：每股成交價872.43元，成交量1萬9000股，成交金額1657萬6170元。

11.台積電(2330)：每股成交價870.5元，成交量2萬6000股，成交金額2263萬3000元。

12.智邦(2345)：每股成交價509.42元，成交量25萬1500股，成交金額1億2811萬9130元。

13.智邦(2345)：每股成交價509.41元，成交量25萬1500股，成交金額1億2811萬6615元。

14.技嘉(2376)：每股成交價317元，成交量8萬2000股，成交金額2599萬4000元。

15.廣達(2382)：每股成交價283.25元，成交量13萬1000股，成交金額3710萬5750元。

16.群光(2385)：每股成交價192.97元，成交量13萬9400股，成交金額2690萬018元。

17.群光(2385)：每股成交價192.94元，成交量9萬1600股，成交金額1767萬3304元。

18.旭隼(6409)：每股成交價1754.7元，成交量11萬7000股，成交金額2億529萬9900元。

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