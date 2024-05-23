為擴散科技應用新知，並引領產業積極投入前瞻全光網路（APN）、數據處理技術（DCI）發展。財團法人光電科技工業協進會（PIDA）與台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）於23日假台灣雲協研討室舉辦「IOWN全光化網路溫哥華年會熱騰騰分享會」活動。
會中邀請日本電信電話株式會社（NTT）IOWN推進室負責人荒金陽助、富士通株式會社（Fujitsu）統括部長杉山晃、中華電信研究院副院長李榮瑞、顏志恆博士、工研院資通所黃俊傑博士及工研院電光所李騏亘等人，分享IOWN Vancouver年會的新趨勢、會議精華資訊及其對APN、DCI未來的發展策略。
PIDA執行長程道琳表示，此次邀請來自NTT、Fujitsu、CHT、ITRI等IOWN重要會員代表，分享他們對IOWN溫哥華年會的看法。重點內容包括IOWN的趨勢以及APN和DCI的未來發展策略。
程道琳指出，全光網路在應對B5G、6G時代的到來中，發揮著極為關鍵的作用。全光網路除了降低光電轉換的訊號處理延遲和能耗外，還能有效實現更節能、超低時延、超高速的通訊技術目標，為資訊科技開闢一條新路徑。
PIDA於30多年來，一直致力於推動光學和光子學產業的發展，並致力於與國際組織接軌。PIDA在2021年加入IOWN全球論壇，並於2023年與中華電信研究院，簽署《共同推動全光網路產業合作備忘錄》，攜手國內產學研機構共同發展全光網路技術與前瞻的光通訊技術。
荒金陽助則談到，IOWN Global Forum致力發展下世代的創新網路技術架構與應用服務，目標是將能耗降低100倍、傳輸容量提高125倍、端對端延遲降低200倍，現在正透過其技術的案例商業化，將其願景變為現實。
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