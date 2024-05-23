根據俄羅斯軍事法庭所作出的裁決，俄羅斯武裝力量通訊總局局長、陸軍副總參謀長沙馬林（Vadim Shamarin）因涉嫌收賄被拘捕。
據俄羅斯《消息報》等媒體報導，一名消息人士23日早些時候告訴《消息報》，沙馬林於22日晚間被捕。
路透指出，這是俄羅斯1個月內第4次逮捕高級國防官員，自4月23日起，俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）因涉嫌受賄而被審前拘留。此後，國防部人事主管庫茲涅佐夫（Yuri Kuznetsov）中將和俄羅斯第58集團軍前司令波波夫（Ivan Popov）也相繼被捕。
這系列貪汙醜聞，是俄政府多年來遭遇的最大醜聞。這次逮捕，也標誌著政府為消除圍繞利潤豐厚的軍事合約授予的腐敗行為，所做的重大努力。
另外，還有3人也被逮捕，分別是伊凡諾夫的一位朋友、一家被指控行賄的建築公司老闆，以及國防部下屬幾家公司的前負責人。
沙馬林是俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的副手。格拉西莫夫沒有被指控有任何不當行為，儘管他有時因俄軍在烏克蘭戰爭中的表現，而受到嚴厲批評。
俄羅斯總統普丁本月解除長期擔任國防部長職務的蕭依古（Sergei Shoigu）職務，由前副總理、經濟學家貝洛索夫（Andrey Belousov）取代。沒有從軍經驗的貝洛索夫成為防長，被廣泛視為一項舉措，旨在更有效地利用俄羅斯的戰時經濟來滿足軍隊需求，並消除國防開支中的浪費和腐敗。
俄羅斯在烏克蘭的戰爭已進入第3年，其軍隊在過去幾個月中重新獲得主動權，並取得一系列逐步進展。普丁上周表示，他不打算調整總參謀部，因為「戰鬥工作」正順利進行。
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