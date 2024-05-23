據Platts報導，油價走堅，歲修、買盤增溫支撐，石化上游原料全面攀揚，苯價彈升31美元、乙烯攀揚10美元、丙烯小漲5美元，帶動SM強彈51美元，每噸1,182美元；PTA、EG也攀揚15美元、12美元。
影響所及，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價除EVA走跌10美元，其餘全面向上墊高。其中，ABS、PS反映SM成本走升，報價推升20美元、10美元；PP上漲10美元；PVC、PE小漲5美元。台化（1326）、南亞（1303）、台達化（1309）、台苯（1310）、國喬（1312）業績加分。
分析師表示，大陸SM近期因出台地產利好消息，及苯原料裝置計劃外檢修，苯價上漲80元人民幣的成本支撐，重心抬升幅度較大，華東SM內銷上漲90元人民幣／噸。5月是SM常規檢修季節，預期成本支撐絕對價格，惟需求限制上方高度。
SM下游需求最好的是EPS，其次是PS。EPS第一季無新增投產，開工符合季節性，終端需求尚可，家電包裝需求表現不錯，果蔬類包裝需求也表現良好，但和地產緊密相關的保溫板材需求一般。ABS4月後工廠進一步降負，利潤開始修復，目前產業開工已企穩回升。
大陸PVC近期因房地產宏觀政策利好，加上山東信發、新疆聖雄、新疆天業、黑龍江昊華等PVC裝置陸續停車檢修，帶動市場看漲情緒升溫。
大陸目前PVC下游型材企業裝置開工率高於去年同期；PVC薄膜開工率也較去年同期高。6月亞洲PVC外銷報價月漲20~30美元／噸，市場預期隨著貨櫃運費走強，報價可能會繼續上漲。
此外，大陸PE市場近期在宏觀利好支撐又走出上漲行情，華南與華北、華東三大區價差逐步擴大。考慮包括獨山子石化、蘭化榆林、上海石化等部分主產管材裝置仍處檢修狀態，價格區間震盪為主。
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