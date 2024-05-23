【時報-台北電】信昌電(6173)將於113年5月27日14時應邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會，屆時說明公司營運狀況，地點：11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號)。(編輯：廖小蕎)

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