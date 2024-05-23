【時報-台北電】經濟部統計處公布，4月批發業營業額為1兆614億元，年增16.2%，比去年同期明顯成長。零售、餐飲業前4月營業額雙雙創新高紀錄。

4月批發業營業額雖月減1.4%，但比去年同期成長兩位數，主因AI、高效能運算等新興科技應用需求持續暢旺，以及傳產貨品類外銷增溫，加上國內通路商為應母親節檔期需求，拉高備貨量。綜計1至4月營業額為4兆1,048億元，年增9.5%。

4月零售業營業額為3,872億元，月減1.1%，仍年增1.6%，主因受惠業者展店及配合節慶推出多元行銷活動推升買氣，帶動電子購物及郵購業年增6.2%、便利商店年增5.8%、資通訊及家電設備零售業年增6.1%、超級市場年增3.6%；汽機車零售業受惠新款電動車上市熱銷，年增2.0%。綜計1至4月營業額為1兆5,710億元，創歷年同期新高，年增3.2%。

4月餐飲業營業額800億元，呈現月減3.8%，年增0.7%，其中餐館年減2.2%，主因假日天數較上年同月少，以及部分業者受食安事件影響所致。綜計1至4月營業額為3,441億元，創歷年同期新高，年增5.0%。（編輯：沈培華）

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