【時報記者葉時安台北報導】2020年初爆發嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，對全球經濟造成嚴重衝擊，各國政府為減輕企業及民眾負擔，紛紛推出減稅及延分期等稅務紓困措施。根據亞洲開發銀行(Asian Development Bank，ADB)最新發布資料，疫情爆發隔一年的2021年主要國家或因上年遞延稅款入帳，稅收多呈反彈，其中我國、馬來西亞及澳大利亞均為雙位數增幅。2021年與疫情前的2019年比較，多數國家稅收呈現下滑，我國受惠防疫表現不俗、經濟衝擊較小，以及疫情紅利助攻上市櫃公司獲利，稅收大增17.2%，遠優於亞太鄰國。

根據亞洲開發銀行(Asian Development Bank，ADB)最新發布資料，2020年亞太地區41國中，有23國稅收(不含關稅等貿易稅)下降，其中香港、馬來西亞、菲律賓及泰國受旅遊重創拖累，稅收減幅均逾1成，我國與日本均減3.1%。2021年主要國家或因上年遞延稅款入帳，稅收多呈反彈，其中我國、馬來西亞及澳大利亞均為雙位數增幅。2021年與疫情前的2019年比較，多數國家稅收呈現下滑，我國受惠防疫表現不俗、經濟衝擊較小，以及疫情紅利助攻上市櫃公司獲利，稅收大增17.2%，遠優於亞太鄰國。

企業或個人因COVID-19受創，可能影響繳稅行為，觀察各國欠稅金額占當年總稅收比重，我國2021年為5.1%，僅高於日本及新加坡之1.5%上下，與疫情前2019年比較，除我國下降0.2個百分點及日本持平外，表列其他國家欠稅占比均上升，又以泰國增加8.3個百分點最多。在稅務人員離職率方面，我國2021年為5.6%，在表列國家中屬於中間偏低水準，較2019年下降0.4個百分點，稅務人員離職率偏高之泰國、澳大利亞則各上升4.6、1.5個百分點。