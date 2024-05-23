【時報編譯張朝欽綜合外電報導】聯準會會議紀錄顯示，官員態度比預期更加鷹派，削弱了投資人對降息的押注。港股在開盤不久就失守萬9點，跌勢持續到收盤。
周四香港恆生綜合指數收盤跌326.89點或1.70%，為18868.71點，最近三日總共跌4%。國企股(H股)跌1.7%，為6702點。科技指數跌2.4%，為3896點。
網路科技股普遍受壓，網易跌7.9%，小米跌2.6%，騰訊跌0.7%，美團也跌0.9%，京東跌逾4%。
小米和網易今日公布業績。
阿里巴巴大跌5.2%，拖累大盤54點，此前媒體報導，該公司準備發行債券，來支應股票回購和成長，阿里考慮發行50億美元可轉換債券。若計畫實現，將為今年亞洲企業規模最大的一次。
內房股下跌。萬科跌近3%，據報導，萬科已經與招商銀行等簽訂協議，獲得銀行團貸款200億人民幣。
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