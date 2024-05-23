富邦金控23日舉行法說，對於今年國內金融業下半年整體營運面臨的主要變數，富邦金控總經理韓蔚廷認為，美國FED利率政策、大陸經濟與美國總統大選將是最重要的三大變數與觀察指標。
韓蔚廷表示，目前市場最關切的還是美國通膨對FED後續的貨幣政策走勢、匯率的影響性，因此要觀察通膨、經濟成長和就業率之間互動影響的結果，第二就是大陸的景氣和經濟變動的情況，畢竟是全球很大的經濟體，目前第一季看起來有回穩跡象，還須密切觀察，第三則是美國總統大選結果對多項政策的推行還是會有很大的影響。
富邦金同時公布2024年第一季自結財務數字以及營運狀況，各子公司維持穩健的績效表現，2024年第一季富邦金控稅後淨利304.1億元、年增117.5％，每股盈餘(EPS)2.34元，稅後淨利、每股盈餘居業界第二。
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