大陸滬深兩市23日雙雙收跌，兩市成交額合計為人民幣（下同）8,477億元。上證指數開低走低，午後跌幅擴大，最多跌48點，跌幅為1.53％，低見3,110點，最終收報3,116點，跌42點，跌幅為1.33％，成交額為3,566.89億元。

香港信報報導，深證成指23日失守9,600點，盤中最多跌172點，跌幅為1.78％，低見9,520點，終場收報9,541點，跌151點，跌幅為1.56％，成交額為4,910.14億元。

滬深300指數收報3,641點，跌42點，跌幅為1.16％。創業板指數收報1,852點，跌25點，跌幅為1.38％。

各類股普遍承壓，基本金屬股跌逾3％。傳媒娛樂、水泥、鋼鐵、化工、房地產、電力股跌逾2％。汽車製造、石油、煤炭、金融股跌逾1％。

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