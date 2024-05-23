商用展示架大廠裕慶-KY（6957）23日宣布積極針對旗下商用展示架、電動床機構件產品開發導入AI、智能化技術應用，陸續推出專利燈具展示架、智能灑水功能植物架，以及AI智能電動床等新品，有望隨著客戶訂單逐步出貨認列，加上下半年新品銷售動能挹注，可望創造集團未來營運良好成長動能。
裕慶受惠集團戮力擴大商用展示架業務客戶群，同時不斷深化旗下設計、量產、服務全方位解決方案策略有成，挹注美國百貨龍頭，以及第二大五金連鎖店等商用展示架業務客戶下單規模，皆較去年繳出良好成長表現。
裕慶為商用展示架、智能電動床機構件設計、製造、服務全方位大廠，近年積極深化商用展示架領域競爭利基，奠定ODM業務轉型有成，包括具備良好設計及工程能力、樣品製作能力，短時間內提供客戶具備節約展示空間，及結構穩定性的商用展示架設計圖。
裕慶說，公司在中國、台灣等多區產能支援及生產產能彈性配置，有效挹注產能最大化及分散打樣成本，並配合客戶調整交期，以達生產效率及品質優勢。
裕慶協助客戶，將各分店產品，依照不同部門分類包裝，並集中運送；同時，也搭配具效率的裝櫃運算能力，能有效降低客戶貨櫃成本。
尤其，裕慶與多家貨運代理商進行合作，使交期穩定，皆有效解決客戶決策障礙、交期問題、運輸物流、人員配置等痛點，並透過「製造＋服務」提升附加價值利基，進一步深化旗下全球前五百強知名企業合作黏著度，皆是奠定公司在商用展示架業務高度競爭利基的重要關鍵。
裕慶為擴大商用展示架業務，在美洲市場開發、強化工程設計與製圖能力技術，2020年完成收購美國Beeline公司，提供主要客戶「通路門市展店風格整店輸出」模式，可依據客戶門市坪數空間，提供展示架、凳子，及收銀台等最有效益的門市規劃陳列與產品。
另一方面，為提高智能床機構件產品開發升級，憑藉旗下子公司郁智康，擁有AI結合網路雲端運算技術與大數據分析的科技團隊，與業界多家知名大廠合作研發技術，開發Ai Sleep智能安眠床，及相關感測器系列產品，可透過生理感測器、鼾聲感測器及體溫感測器等感測器設備，提供更有價值的訊息，如記錄心率、呼吸頻率、心率變化、心搏輸出量、體溫數據及鼾聲偵測等資訊，幫助民眾居家生活品質大幅提升。
根據Brainy Insights報告顯示，預估全球智慧展示架市場規模將從2023年的35億美元，成長至2033年的300億美元，年複合成長率達24％，奠定裕慶-KY商用展示架業務良好發展條件。
裕慶指出，觀察美國最大零售業者Walmart更宣布今年將翻新650家新店，未來五年內，要在全美增加150家分店，以美國零售實體門市特性，每五年將進行門市改裝，加上主要國際零售品牌亦規劃增設門市擴大市占率，有助於創造裕慶商用展示架業務接單動能穩步放大。
展望未來營運，裕慶看好步入傳統出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求，將助力整體營運正面效果。
此外，裕慶觀察近年科技與消費型態改變，掀起自助結帳、展示架個性化風格設計與智能電子化趨勢，亦針對旗下商用展示架、智能電動床產品開發，投入電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、應用於智能電動床的智能感測模組等，已陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會於下半年陸續完成試量單出貨，可望增添未來營運良好成績。
裕慶透過「製造＋服務」提升附加價值利基，進一步深化旗下全球前五百強知名企業合作黏著度，皆是奠定公司在商用展示架業務高度競爭利基的重要關鍵。
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