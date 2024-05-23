外資助攻，台股23日上漲55點，收在2萬1607點，再創歷史新高； 台股ETF績效也跟著水漲船高，根據CMONEY統計至22日、並觀察61檔台股ETF表現，包括00919、00946、00923、0050、006208等22檔收盤價創下歷史新高，讓全台182萬2683名台股ETF受益人同樂。
若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市的00946群益科技高息成長ETF以4.2萬張最具人氣，特別值得一提的是00946是今年以來新成立的ETF中績效表現最佳的。
群益投信表示，台灣投資人偏愛台股ETF，受益人數已來到832萬人，等於在台灣2300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材，台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待。
群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，電子業是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題；產業趨勢來觀察，台灣擁有完整的電子產業生態鏈；隨著全球AI如火如荼發展，台灣科技廠不僅有望持續受惠，獲利與成長性俱佳，投資前景亦可期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：