電動車大廠特斯拉上海儲能超級工廠，於23日下午在上海臨港新片區動工。特斯拉上海儲能工廠總占地約20萬平方公尺，工廠接近特斯拉上海超級工廠，這也是特斯拉在美國本土外的首個儲能超級工廠計畫。
界面新聞報導，特斯拉高級副總裁朱曉彤指出，特斯拉上海儲能超級工廠是特斯拉進入大陸10年來，繼上海超級工廠後，在大陸的另一個大型投資項目。這座工廠不僅代表特斯拉在全球儲能布局中的重要一步，更是其在全球能源轉型潮中扮演關鍵角色的證明。
目前，特斯拉儲能產品包括Powerwall、Powerpack、Megapack等。上海儲能超級工廠主要生產超大型商用儲能電池Megapack，供給全球市場。Megapack是特斯拉推出的一款針對大型工商業的儲能解決方案，它不僅是一個電池，而是一個完整的、整合的儲能系統。
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