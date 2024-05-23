【時報記者任珮云台北報導】「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944)每年5月的成分股檢視與調整已於5月21日完成，根據臺灣指數公司資料顯示，其中共刪除24檔並新增24檔成分股，若歸納成分股的產業分布來看，新一批成分股屬於電子股比重為56.2%，相較於2月底數據69.36%有所下降；非電子比例來到41.75%，較2月底的30.64%增加，其中增幅主要來自金融保險、航運與水泥，新增貿易百貨與綠能環保，刪除文創、化學、橡膠等類股配置。
「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」經理人林怡君指出，這次剔除的成分股主要因為綜合分數(同時考量動能與股利雙指標)下滑，由新一批綜合分數較佳的成分股替代之。00944追蹤指數每年調整二次成分股，有助於維持整體的股價動能與股利率水準，並適度獲利了結已大漲股票並進行汰弱換強，因為動能與股利指標就好比一個天平，倘若公司股價大漲但股息沒跟上，可能因股利指標跟不上而使排名後退、結果便是其綜合分數排序掉出50檔成分股名單之外；反之，若較高股利率起因於股價下跌過多，該公司亦將在動能指標的排名下滑，亦可能使其綜合分數排序掉出50檔成分股名單之外。換言之，ETF換股後可望卡位接下來6個月兼具「股價動能」與「股利優勢」總報酬雙重優勢機會的新一批成分股。
此次新增成分股有：環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎。
刪除成分股：聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等。對比目前盤面，電子股在2022年底以來領軍大漲，然在漲多之後大盤開始出現類股輪動，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中，上述新興投資主題均可望嘉惠相關產業的公司股票，未來後市可期。
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