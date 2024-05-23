【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5169.33億元。三大法人買超188.31億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超23.45億元及賣超1.98億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超5萬5861張，鴻海(2317)、光寶科(2301)名列二、三名，分別買超2萬9026張及買超2萬83張。第四及第五名為宏碁(2353)、長榮航(2618)，其他依序為華航(2610)、欣興(3037)、正新(2105)、玉山金(2884)及三商壽(2867)。

輝達財報亮眼，帶動AI相關族群上揚，榜首晶圓二哥聯電今日再獲三大法人加碼買超5.5萬張，目前已連3日均加碼逾5.5萬張，此外，三大法人自5/10來天天買超不手軟，至今日為連10買超；三大法人擴大補貨鴻海2.9萬張；光寶科一度飆上漲停，三大法人買超逾2萬張，為連3買；AI PC的宏碁昨三大法人大買5.4萬張，今日再加碼1.6萬張。

●三大法人23日買超前十名：

1.聯電(2303)收56.00元，漲1.00元或1.82%，三大法人買超5萬5861張。

2.鴻海(2317)收173.00元，漲4.00元或2.37%，三大法人買超2萬9026張。

3.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，三大法人買超2萬83張。

4.宏碁(2353)收53.30元，漲0.30元或0.57%，三大法人買超1萬6542張。

5.長榮航(2618)收35.20元，跌0.05元或0.14%，三大法人買超1萬2041張。

6.華航(2610)收22.05元，跌0.25元或1.12%，三大法人買超1萬1532張。

7.欣興(3037)收191.00元，漲8.50元或4.66%，三大法人買超9578張。

8.正新(2105)收58.50元，跌0.80元或1.35%，三大法人買超8630張。

9.玉山金(2884)收28.65元，漲0.15元或0.53%，三大法人買超8130張。

10.三商壽(2867)收6.88元，跌0.14元或1.99%，三大法人買超8021張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超20萬3763張，其中外資買超12萬2244張、投信買超7萬2565張、自營商買超8953張；融資減3899張、融券增597張，券資比4.79%。

2.鴻海(2317)三大法人累計賣超2萬448張，其中外資賣超2萬246張、投信賣超4909張、自營商買超4707張；融資減3779張、融券減678張，券資比2.42%。

3.光寶科(2301)三大法人累計賣超7445張，其中外資買超1萬4999張、投信賣超2萬2311張、自營商賣超132張；融資增548張、融券減155張，券資比4.24%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅23日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)