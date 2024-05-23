【時報-台北電】台股今日無畏中共軍演，在輝達「報」喜加持下，由台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)權值三巨頭領軍，散熱等AI概念股助陣，拉抬指數先跌後漲，仍續創盤中21668.84點、收盤21607.43點雙高，總成交值放大至5169.33億元。三大法人買超188.31億元，其中外資續買超166.84億元，投信、自營商分別買超23.45億元及賣超1.98億元。

投信賣超前十大個股，電傳仍是調節重心，金融僅上海商銀(5876)上榜、賣超8959張。賣超前兩大皆為電腦設備股，神達(3706)遭擴大調節1.4萬餘張、連6日賣超達6萬5017張，雖外資仍力挺，但股價依舊墜尾收低在48元。

另，佳世達(2352)同樣面臨土洋對作窘境，投信連5日賣超4萬1668張，強度壓過外資多頭，今日股價收低在39.4元，丟失5日線。

依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為神達(3706)，賣超1萬4629張，佳世達(2352)、上海商銀(5876)名列二、三名，分別賣超1萬4525張及賣超8959張。第四及第五名為寶成(9904)、統一(1216)，其他依序為光寶科(2301)、矽格(6257)、長榮(2603)、南亞(1303)及南茂(8150)。

●投信23日賣超前十名：

1.神達(3706)收48.00元，跌1.50元或3.03%，投信賣超1萬4629張。

2.佳世達(2352)收39.40元，跌0.80元或1.99%，投信賣超1萬4525張。

3.上海商銀(5876)收47.45元，跌0.35元或0.73%，投信賣超8959張。

4.寶成(9904)收37.60元，跌0.60元或1.57%，投信賣超8340張。

5.統一(1216)收80.80元，漲0.50元或0.62%，投信賣超7346張。

6.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，投信賣超7281張。

7.矽格(6257)收78.00元，跌1.10元或1.39%，投信賣超5737張。

8.長榮(2603)收209.00元，股價持平，投信賣超5629張。

9.南亞(1303)收53.70元，跌0.80元或1.47%，投信賣超5558張。

10.南茂(8150)收44.35元，跌1.40元或3.06%，投信賣超5130張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.神達(3706)三大法人累計買超6179張，其中外資買超5萬5035張、投信賣超5萬388張、自營商買超1531張；融資減1374張、融券增1張，券資比2.06%。

2.佳世達(2352)三大法人累計賣超5139張，其中外資買超2萬1256張、投信賣超2萬6975張、自營商買超579張；融資增699張、融券增109張，券資比12.64%。

3.上海商銀(5876)三大法人累計買超1萬7571張，其中外資買超4萬8454張、投信賣超3萬1296張、自營商買超412張；融資減77張、融券增4張，券資比1.85%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅23日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)