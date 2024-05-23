【時報-台北電】台股今日續牽手台積電(2330)創盤中、收盤雙高，台積電盤中最高877元、收875元，加權指數盤中最高21668.84點、收21607.43點，總成交值驟增至5098.69億元。三大法人買超188.31億元，其中外資連2買、再敲進166.84億元，投信、自營商分別買超23.45億元及賣超1.98億元。
投信買超前十大個股，仍偏愛金傳，電子僅獨選聯電(2303)、連5日買、續買超1萬9913張。以買超張數看，冠亞軍皆掃貨逾4萬張，其中，冠軍玉山金(2884)買超4萬9175張，且近5個交易日已買超達20萬5416張，雖有外資連5賣扯後腿，但今日股價仍拉尾翻紅，挾7.3萬餘張成交量，收高在28.65元。
而亞軍則由長榮航(2618)買超4萬2428張拿下，且連8個交易日已累計買超14萬4529張，但受中共軍演利空干擾，加上外資連5賣添壓，股價仍收低在35.2元。
依類別分，1檔電子股、5檔金融股及4檔傳產股；依股價分，4檔中價位股、6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為玉山金(2884)，買超4萬9175張，長榮航(2618)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超4萬2428張及買超3萬3032張。第四及第五名為第一金(2892)、永豐金(2890)，其他依序為聯電(2303)、大成鋼(2027)、正新(2105)、京城銀(2809)及漢翔(2634)。
●投信23日買超前十名：
1.玉山金(2884)收28.65元，漲0.15元或0.53%，投信買超4萬9175張。
2.長榮航(2618)收35.20元，跌0.05元或0.14%，投信買超4萬2428張。
3.中信金(2891)收38.00元，漲0.10元或0.26%，投信買超3萬3032張。
4.第一金(2892)收28.95元，漲0.45元或1.58%，投信買超2萬7844張。
5.永豐金(2890)收22.75元，漲0.05元或0.22%，投信買超2萬7610張。
6.聯電(2303)收56.00元，漲1.00元或1.82%，投信買超1萬9913張。
7.大成鋼(2027)收39.35元，漲0.05元或0.13%，投信買超7477張。
8.正新(2105)收58.50元，跌0.80元或1.35%，投信買超7146張。
9.京城銀(2809)收63.60元，漲1.40元或2.25%，投信買超6661張。
10.漢翔(2634)收56.30元，漲1.70元或3.11%，投信買超5097張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4639張，其中外資賣超11萬1755張、投信買超15萬6232張、自營商買超162張；融資減999張、融券增106張，券資比4.33%。
2.長榮航(2618)三大法人累計買超3萬1250張，其中外資賣超6萬8865張、投信買超10萬555張、自營商賣超439張；融資減1萬1514張、融券減370張，券資比1.32%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超2萬9441張，其中外資賣超6萬4910張、投信買超9萬7061張、自營商賣超2710張；融資減1857張、融券增130張，券資比7.48%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅23日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
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