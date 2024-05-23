【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5169.33億元。三大法人買超188.31億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超23.45億元及賣超1.98億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、5檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為玉山金(2884)，賣超4萬1463張，中鋼(2002)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超3萬1614張及賣超2萬9841張。第四及第五名為中信金(2891)、永豐金(2890)，其他依序為長榮航(2618)、仁寶(2324)、第一金(2892)、英業達(2356)及新光金(2888)。

外資今日賣超前十仍有五檔金融股，對玉山金、中信金、永豐金皆為連五天賣出，對第一金連三天賣超，對新光金再轉賣。

外資對玉山金連六天來共賣超達161939張。

今日賣超的電子股以仁寶賣最多，為由買轉賣；對英業達也反手賣超，終止連三買。此外，持續大賣中鋼，對長榮航連五賣。

●外資23日賣超前十名：

1.玉山金(2884)收28.65元，漲0.15元或0.53%，外資賣超4萬1463張。

2.中鋼(2002)收24.15元，跌0.45元或1.83%，外資賣超3萬1614張。

3.友達(2409)收18.00元，跌0.40元或2.17%，外資賣超2萬9841張。

4.中信金(2891)收38.00元，漲0.10元或0.26%，外資賣超2萬9550張。

5.永豐金(2890)收22.75元，漲0.05元或0.22%，外資賣超2萬9550張。

6.長榮航(2618)收35.20元，跌0.05元或0.14%，外資賣超2萬8478張。

7.仁寶(2324)收38.15元，跌2.15元或5.34%，外資賣超2萬3541張。

8.第一金(2892)收28.95元，漲0.45元或1.58%，外資賣超2萬2522張。

9.英業達(2356)收54.00元，跌1.70元或3.05%，外資賣超1萬1339張。

10.新光金(2888)收8.81元，跌0.14元或1.56%，外資賣超1萬1200張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.玉山金(2884)三大法人累計買超4萬4639張，其中外資賣超11萬1755張、投信買超15萬6232張、自營商買超162張；融資減999張、融券增106張，券資比4.33%。

2.中鋼(2002)三大法人累計賣超9354張，其中外資賣超1萬1281張、投信買超1263張、自營商買超664張；融資增1512張、融券增0張，券資比0.59%。

3.友達(2409)三大法人累計買超2萬6894張，其中外資買超2萬4412張、投信買超120張、自營商買超2360張；融資減3913張、融券增324張，券資比1.60%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅23日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）