【時報-台北電】台股23日加權指數收21607.43點，漲55.60點或0.26%，總成交值5169.33億元。三大法人買超188.31億元，其中外資買超166.84億元，投信、自營商分別買超23.45億元及賣超1.98億元。
外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超3萬4478張，鴻海(2317)、光寶科(2301)名列二、三名，分別買超2萬7620張及買超2萬4416張。第四及第五名為神達(3706)、華航(2610)，其他依序為佳世達(2352)、統一(1216)、上海商銀(5876)、宏碁(2353)及欣興(3037)。
外資今日買超前十集中電子股，對聯電連七天買超共計買超達163964張，並推升股價再創本波新高價。
外資對鴻海連二日買超，對光寶科連五買，對神達連九天買超，對佳世達連五買，對宏碁連二日買超，欣興則是由賣轉買。這六檔都是AI概念股。
外資今日對華航呈連四買。前十只有上海商銀一檔金融股上榜。
●外資23日買超前十名：
1.聯電(2303)收56.00元，漲1.00元或1.82%，外資買超3萬4478張。
2.鴻海(2317)收173.00元，漲4.00元或2.37%，外資買超2萬7620張。
3.光寶科(2301)收112.00元，漲8.50元或8.21%，外資買超2萬4416張。
4.神達(3706)收48.00元，跌1.50元或3.03%，外資買超1萬5942張。
5.華航(2610)收22.05元，跌0.25元或1.12%，外資買超1萬3783張。
6.佳世達(2352)收39.40元，跌0.80元或1.99%，外資買超1萬2022張。
7.統一(1216)收80.80元，漲0.50元或0.62%，外資買超1萬552張。
8.上海商銀(5876)收47.45元，跌0.35元或0.73%，外資買超9374張。
9.宏碁(2353)收53.30元，漲0.30元或0.57%，外資買超9289張。
10.欣興(3037)收191.00元，漲8.50元或4.66%，外資買超8921張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超20萬3763張，其中外資買超12萬2244張、投信買超7萬2565張、自營商買超8953張；融資減3899張、融券增597張，券資比4.79%。
2.鴻海(2317)三大法人累計賣超2萬448張，其中外資賣超2萬246張、投信賣超4909張、自營商買超4707張；融資減3779張、融券減678張，券資比2.42%。
3.光寶科(2301)三大法人累計賣超7445張，其中外資買超1萬4999張、投信賣超2萬2311張、自營商賣超132張；融資增548張、融券減155張，券資比4.24%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅23日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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