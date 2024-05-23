隨著AI需求強勁，金管會今日公布上市櫃公司第1季財報情形，根據統計，上市櫃公司第1季共計9377億元，10年內第3高，年成長33.4％，顯示台灣景氣回溫。

上市公司第1季營收8兆4,869億元，年增3.67％，稅前淨利是8396億元。金管會解析，獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機及消費性電子穩健回溫，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利；航運業因運價上升及疫後客運復甦，致獲利成長等。

上櫃公司營收6,097億元，年增3.76％，稅前淨利為735億元，增加26.3％。金管會解析，電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；半導體業因銷售價量俱增而推升獲利；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長等。

整體而言，首季獲利9377億元，近10年同期第三高，成長33.4％。金管會表示，也充分反映國發會力拼，確保今年經濟成長率達到3.5％以上，以及國發會近期會發布景氣燈號，可望維持綠燈。