【時報-台北電】欣興(3037)訂5月24日13時30分受邀參加中國信託證券舉辦之中國信託證券2024年第二季前瞻論壇，地點位於W Hotel。

訂5月29日14時受邀參加台新證券舉辦之台新2024年第二季全球投資論壇，地點位於台北晶華酒店。

訂5月31日15時10分受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第二季產業暨企業論壇，地點位於台北茹曦酒店。（編輯：邱致馨）

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