富邦金控(2881)23日舉行法說會，公佈今年第1季稅後淨利304.1億元、年增117.5％，每股盈餘(EPS)2.34元，稅後淨利、每股盈餘居業界第二， 各子公司維持穩健的績效表現。
不過，媒體也關注，403花蓮大震對產險業的影響，富邦金總經理韓蔚廷根據客戶回報結果表示，富邦產險自留損失為新台幣3.7億元，客戶實際損失會大於這個數字，而富邦產險有再保合約、影響有限。
金融市場也留意美國聯準會(Fed)後續貨幣政策走勢；富邦金首席經濟學家羅瑋預估，聯準會6月應該仍會按兵不動，若就業市場、通膨數據有所改善，下半年應該會降息1至2碼；日圓走勢雖然疲弱，但日本經濟穩定，羅瑋認為，日本央行6、7月貨幣政策應該會有所調整，期盼政策對日圓有支撐效果。
近年來國銀插旗日本掀風潮，韓蔚廷表示，東京是日本的金融中心，台北富邦銀行仍以東京為申設分行的目標，印度也有申設分行的計畫，目前按照既有進度正在進行。
金融市場仍關心美國聯準會(Fed)後續貨幣政策走勢；富邦金首席經濟學家羅瑋預估，聯準會6月應該仍會按兵不動，若就業市場、通膨數據有所改善，下半年應該會降息1至2碼；日圓走勢雖然疲弱，但日本經濟穩定，羅瑋認為，日本央行6、7月貨幣政策應該會有所調整，期盼日圓將有支撐效果。
近年來國銀插旗日本掀風潮，韓蔚廷表示，東京是日本的金融中心，台北富邦銀行仍以東京為申設分行的目標，印度也有申設分行的計畫，目前按照既有進度正在進行。
統計截至今年3月底止，富邦金控總資產逾11.5兆元、年增8.4％，淨值8,965億元、年增25.7％，普通股每股淨值61.51元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.08％與14.32％，皆較去年同期成長。
富邦金控4月25日董事會通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3.0元，總股利配發率達62.5％。富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後淨利130.3億元，累計今年前4月稅後淨利434.1億元，每股盈餘為3.34元，維持穩健獲利表現。
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