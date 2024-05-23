英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出人意料地宣布在7月4日舉行大選，這一決定占據23日英國各大報章雜誌的頭版頭條。被大雨淋濕的蘇納克站在唐寧街10號（英國首相府）門外宣布這一消息的畫面，也都成了各大版面頭版照片。

《衛報》將蘇納克的宣布，描述為「蘇納克的一場豪賭」，指他的言論引起執政的保守黨高層警惕，他們擔心保守黨在民調中落後工黨20個百分點後，可能面臨選舉失敗。

《鏡報》的標題是「Drown ＆ out」，暗示蘇納克落魄且處於不利地位。主照可見，渾身濕透的蘇納克走回唐寧街，而報紙左上方的小標題則配上「雲下」（under a cloud），有「不被信任」之意。

《泰晤士報》則指「蘇納克賭的是房子」（bets the house），言下之意是他採取大膽且高風險性的行動。該報在頭條新聞中還引述民調專家的話說，英相將試圖實現「現代政治史上前所未有的」東山再起。

以商業為重點的紙張《金融城早報》（City A.M.）指出，蘇納克表示，他的選舉公告已將經濟穩定和安全問題作為基石。在一張渾身濕漉漉的首相發表談話的圖片上方，該報刊登了當天的頭條新聞之一「溺水街」（Drowning Street）。

英國《金融時報》頭版刊登「蘇納克押注7月4日大選」的文章，反映了英相的「豪賭」。而《郵報》則稱，「現在是英國選擇未來的時刻」，該報稱蘇納克已抓住這一主動權，但其主要報導引用保守黨人在投票前概述他們擔憂的內容，據報，一名保守黨高級官員稱蘇納克此舉是在「自殺」 。

新聞周刊《觀察者》（The Spectator）以閃電般的速度推出新封面。最新一期的雜誌，以「洪水」（The Deluge）為標題，配上一張蘇納克站在洪水上發表演說的漫畫插圖。

《每日電訊報》以「蘇納克押注於臨時選舉」（snap poll）為標。該報還以一系列評論和分析，指稱工黨領袖「施凱爾（Keir Starmer）現在會令人擔憂」。

《國家報》的標題則是「首相確定選舉日期」，並援引首席部長的話說，投票的時機顯示出「對蘇格蘭的蔑視」。

英國雜誌《i》，將7月4日定性為「審判日」，並聲稱提前大選是為了「讓工黨措手不及」。《北方迴聲報》則指出，蘇納克的演講「被傾盆大雨和工黨的旗艦集會歌曲淹沒了」，並配上標題問，「他會給我們下多久的雨？」