【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周四小幅上漲；此前人工智慧寵兒輝達(Nvidia)的強勁財測，提振了全球晶片製造商；此外投資人等待最新的商業調查，以評估歐元區經濟前景和利率走勢。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤升1.84點或0.34%，為523.02點。科技股上漲1.2%。

歐洲半導體股票，包括艾司摩爾(ASML)、英飛凌(Infineon)、ASM國際皆上漲在1.5%至2.4%之間。此前輝達在周三宣布上季營收高於預期，並宣布進行股票分割，並將分割後的季度股息提高150%。

輝達在法蘭克福上市的股票上漲6.5%。

防禦性的公用事業股和房地產股表現不佳。英國的國家電網(National Grid)宣布計劃透過配股發行籌集約70億英鎊資金後，該公司股價下跌近8%。

英國首相宣布於7月4日舉行大選，英國股市基本上變化不多。