【時報-台北電】經濟部統計處公布，113年4月工業生產指數87.70，雖月減5.65%，仍年增14.61%；其中，製造業月減5.77%也年增14.90%，為連續第二個月呈現年增的「連二紅」。
累計1至4月與去年同期比較，工業生產增加8.11%，其中製造業增加8.26%。
經濟部統計處表示，4月份製造業生產指數87.30，年增14.90%，主因受惠人工智慧、高速運算及雲端資料服務等需求持續成長，推升資訊電子產業生產動能續強，加上部分傳統產業因下游回補庫存而增產，以及去年同月比較基數相對偏低所致；累計1至4月較去年同期增加8.26%。
資訊電子產業方面，受惠高速運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求成長，帶動12吋晶圓代工生產續揚，致電子零組件業年增23.01%，電腦電子產品及光學製品業亦受惠AI浪潮，推升伺服器需求暢旺，致生產指數創歷年同月新高，年增37.14%。
依據統計處調查，製造業者預期5月生產指數將較4月增加。
展望未來，通膨和高利率，以及美中科技爭端、地緣政治風險等不確定因素持續牽制全球經濟成長動能，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，將帶動我國半導體高階製程及伺服器等相關供應鏈增產，有助於我國製造業生產動能逐步回升。（編輯：沈培華）
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