【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國總統府23日表示，韓國、中國大陸以及日本的領導人，將於26至27日在首爾舉行4年半以來首次3方高層峰會。
韓國國安副顧問指出，韓國總統尹錫悅預定將於26日，分別與大陸總理李強，以及日本首相岸田文雄先進行雙邊會談。隔一天的27日，3人再舉行3邊會談。最後在會後，這3國將會就經貿等6個不同面向發表聯合聲明。
此高級別峰會原本計畫是從2008年開始每年舉辦一次，主要目的是增強區域合作。不過後來，因為相互國家有不同齟齬發生，加上2020年新冠病毒又爆發，故一拖再拖。上一次有這場3國峰會時，是發生在2019年底。
目前，漸漸想改善雙邊關係的日韓，跟美國走得很近，日韓領導人之前也曾多次前去美國會晤拜登並開峰會。中國大陸曾示警，美國若想聯合韓日對抗自己的話，將會引發該地區的緊張情勢。
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