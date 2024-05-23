蘇崇愷／綜合報導
針對中國解放軍23日在台灣周邊進行大規模軍演以「懲戒台獨」一事，日本官房長官林芳正23日上午表示，將向中國當局「直接且明確」表達維護台灣海峽和平穩定的重要性。林芳正又指，與美國及其他盟友合作，傳達針對兩岸關係的共同立場相當重要。
另一方面，韓國國家安保室第一次長金泰孝23日召開記者會並公布，韓中日領導人會議將於26日至27日在首爾舉行。
韓聯社報導，金泰孝表示，會議首日的26日下午，韓國總統尹錫悅將分別和中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄舉行會談。第二天的27日，第九次韓中日領導人會議將舉行，三國領導人屆時將出席韓中日工商峰會並發表演講，勉勵與會的三國經濟界人士。
這將是韓中日領導人會議時隔4年5個月再次舉行，上次會議於2019年12月在中國成都舉行。
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