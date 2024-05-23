AI成長動能再增光輝，輝達（Nvidia）財報與展望持續優於市場預期，激勵盤後股價大漲突破千元，市值直追蘋果（Apple）、微軟（Microsoft），最大受惠者之一的台積電（2330）先進封裝產能可望持續擴張，23日跟漲最高盤中來到877元，推動包括元大台灣50（0050）等市值型ETF同步創高。

法人認為，回顧AI概念股在2023年的大漲走勢，現階段除了市值型ETF受惠權值股表現，國內五大高股息ETF亦持有1成至2成的AI概念股，提供領息投資人AI成長潛力。

AI應用需求強勁，Nvidia Q1資料中心營收226億美元持續創下歷史新高，管理層展望Q2營收財測中值預估季增7.5％，優於市場預期的4.4％，全年毛利率將維持在75％，並宣布將進行1拆10股票分割計畫，推動盤後股價勁揚。根據彭博分析師預估平均目標價將達1,122美元，與目前價格仍將有18％上漲空間。

回顧高股息ETF在2023年大幅受惠於AI漲勢，0056繳出單年58％的含息報酬，今年雖然行情相對集中於市值型ETF，但Nvidia漲勢所反映的AI利多，將持續從基本面推動AI概念股表現，統計國內前四大高股息ETF對於Nvidia供應鏈或AI PC概念股的持有檔數，分別為005610檔、008786檔、009293檔、009192檔，其中0056持有相關概念股權重更達24.6％。

法人看好，面對台股進入創新高主升段，配息率高低並非挑選高股息ETF的唯一標準，是否兼具股價成長潛力也很重要，目前持有AI概念股較高的高股息ETF，可望在高配息外也有機會賺資本利得，等於一次布局兩個投資取向，可作為現階段加碼參考。