【時報-台北電】第一金(2892)公布第1季財務報告，利息淨收益77.97億元，淨收益187.26億元，稅前淨利84.25億元，本期淨利70.14億元，歸屬於母公司業主淨利70.14億元，基本每股盈餘0.52元。（編輯：邱致馨）

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