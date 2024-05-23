【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】摩根大通董事長兼執行長戴蒙（ Jamie Dimon周四在上海舉辦的年度盛會「JPMorgan Global China Summit」場邊表示，不能排除美國「硬著陸」（hard landing）的可能性。他並認為利率有可能會再走高一點。
美國經濟硬著陸與聯準會利率不降反升，是金融市場最擔心的情景。
在回答CNBC有關於硬著陸的前景時，戴蒙表示：「硬著陸真的可能發生嗎？當然，任何讀過歷史的人怎麼會說不可能呢」。
戴蒙表示，美國經濟最壞的結果是陷入「停滯性通膨」（stagflation），即通膨持續升高，但經濟成長放緩，伴隨著高失業率、企業獲利下滑，「我只是認為這個可能性比其他人所想的要高」。
聯準會周三發布5月貨幣政策會議紀要，內容顯示決策官員們認為如果通膨數據持續令人失望，利率可能需要在較長的時間內保持在較高的水準（stay higher for longer）。值得注意的是，「多位」決策官員稱必要時，他們將不排除進一步升息的可能性。
戴蒙則做出大膽預測，他認為利率仍可能再升高一點，「我認為通膨比人們所想的更黏著，我認為利率再升高一點的可能性比其他人所想的要高，主要因為巨額的財政貨幣激勵措施仍在系統中，且仍可能驅動部分流動性」。在回答這個世界已經準備好應對通膨升高了嗎？他警告：「不見得」。
當被問及聯準會降息的前景與時間點時，戴蒙表示，雖然市場的預期「相當不錯」，但他們不總是正確的。「以前全世界都說通膨率將一直維持在2%，然後又說會達到6%，然後又說會來到4%……幾乎每次預測都完全錯誤，為什麼你認為這次是對的」？
摩根大通使用隱含曲線來估算利率，戴蒙表示：「我知道市場的預測是錯的」。
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