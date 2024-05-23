年金改革議題在賴政府上任之後再度炎上，勞動部長何佩珊今（23）日首次到立法院備詢，重申「有政府勞保不會倒」，更指出「撥補就是改革」，此話一出，全網炸鍋。
勞保破產焦慮再起，目前逾9成勞工選擇「月領」，但不少屆退及待退族開始考慮選擇「一次領」；勞保達人表示，「一次領」或「月領」，沒有標準答案，要考量自身財務狀況、身體健康，以及預估壽命等。
通常「月領」8年後，金額就能追平「一次領」，因此多數民眾都選擇「月領」，較為有利；若賴政府有魄力進行勞保年改，朝多繳、少領、晚退等方向改革，如溯及既往，將成為選擇「月領」的最大風險。
勞保達人認為，「就算改革，月領還是相對划算」，舉例來說，老王以最高級距45,800元，在職業工會投保，費率為12％，月繳3,297元，40年下來，共繳了將近160萬元勞保費，推估65歲可月領28,396元，就算打7折變成19,877元，一年也可領回將近24萬元，6年多就回本。
「一次領」每滿1年給與1個基數，最高總數以45個基數為限，45,800×45年=2,061,000元；以國人平均壽命為79.84歲計算，79.84-65=14.84年，若65歲退休餘命還有14.84年，每年領28,396x12為340,752元，再乘以餘命14.84年，可領到5,056,759元，因此5,056,759元-2,061,000元=2,995,759元，兩者相差近300萬元。
民眾也可自行研究市面上有無月繳3,000元，持續40年之後，未來可月領2至3萬元的投資工具，並且保證領到身故為止，值得深思。
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