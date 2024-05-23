【時報記者王逸芯台北報導】SAP台灣今年度2024 SAP NOW Taiwan，以「商業AI、成就非凡」為主軸。SAP認為，進入商業AI時代，企業必須加速利用商業AI彎道超車，SAP推出專為企業打造的「商業AI」，為企業帶來真正的業務價值。
SAP全球執行副總裁暨大中華區總裁黃陳宏博士指出，AI正在引領全球企業邁向新時代，SAP作為全球數位經濟的營運底座，支持超過九成全球500強企業的核心管理和營運流程。SAP推出專為企業打造的「商業AI」，致力於成為企業應用和商業AI的全球領導者，通過將AI和企業營運流程、營運管理的深度融合，為企業帶來真正的業務價值。深信台灣企業具有強大的轉型動能與全球化擴張能力，SAP將持續深耕台灣市場，以商業AI賦能台灣企業釋放資料價值和潛能，邁向全數據、全球化及全綠色的永續智慧企業，推動台灣產業轉型升級。
SAP全球副總裁暨台灣總經理陳志惟觀察，不論是數位轉型、AI應用與淨零轉型，都圍繞著「數據」這個核心要素。這一年AI技術的躍進不只各方有目共睹，更推升SAP客戶將ERP上雲，打通數據孤島、才能發揮數據價值並進一步解決AI的需求。陳志惟表示，SAP將攜手台灣企業從數位轉型的時代進入商業AI的時代，企業不僅要加快數位轉型步伐，更要加速利用商業AI彎道超車、搶佔競爭優勢。SAP商業AI以3R為原則，與企業的業務直接相關(Relevant)，且提供真實、即時與結果可靠(Reliable)的智慧洞察，更負責任(Responsible)嚴謹保護商業數據，讓企業決策者能以終為始，專注於自身的營運需求和業務目標，安心在營運場域應用商業AI提升決策效率。
SAP透過將AI嵌入在其各式企業雲端解決方案中，能以「場景先行」策略，協助企業以自身關鍵營運場景需求為核心，善用AI並加快取得階段性成效。繼去年推出生成式AI智慧助理Joule，協助企業在各項關鍵營運流程能更即時、簡單地獲得智慧化的洞察，SAP從2023年第四季度以來，已在雲端產品組合中新增超過30個AI應用場景，並計畫於2024年新增超過100個AI應用場景，例如從財務的營運現金流預測分析、採購的供應商交貨時間預測、供應鏈的需求預測、IT的入侵偵測，到人資的招募職缺內容自動生成、行銷與銷售的促銷管道推薦與銷售量預測等，全面協助企業營運智慧升級。
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