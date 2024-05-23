【時報-台北電】國鼎(4132)於民國113年5月23日與Fortrea Inc.簽約，委託Fortrea Inc.向美國FDA申請召開End-of-Phase2(EOP2)會議。
國鼎研發之新藥Antroquinonol(Hocena)聯合胰臟癌標準治療法，適用於治療轉移性胰臟癌第一線用藥。公司於民國113年5月23日與Fortrea Inc.簽約，委託Fortrea Inc.向美國食品藥物管理局(FDA)提出EOP2會議召開申請。該會議將依據現有臨床試驗結果向FDA進行諮詢，諮詢內容包含Antroquinonol(Hocena)後續發展及孤兒藥藥證申請之相關議題進行討論。（編輯：沈培華）
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