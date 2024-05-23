【時報編譯張朝欽綜合外電報導】人工智慧(AI)晶片巨頭輝達(Nvidia)在一年前掀起巨浪。而歐洲選股者正在瞄準下一波浪潮，並瞄準公用事業、專業數據供應商，甚至銅礦商等更成熟的產業。

人工智慧的熱情，推動了2023年股市的上漲，並將輝達和艾司摩爾(ASML)推到焦點。

在歐洲，與人工智慧相關的大型企業的部分光芒已經消失，促使投資人尋找更便宜的替代投資對象。選股者現在正將目光投向於可能長期受益於AI的企業和產業。

瑞銀全球多重策略Alpha的Bernie Ahkong說：「AI的第一階段是輝達等晶片製造商。然後，你已經看到第二波浪潮轉移到對資料中心供應元件的工業企業」。「現在，我們剛開始進入第三階段，在過去幾週進入公用事業和電力公司的階段」。

資料中心是生成式AI崛起的關鍵，它需要大量的能源。隨著對資料中心的需求加速，預計此一能源需求數量將會激增。

國際能源署(IEA)估計，資料中心的總耗電量將從2022年的460 TWh，2026年增加到1000 TWh，大致相當於日本的總耗電量。

Ahkong表示，有趣的是，歐洲發揮AI的方式，實際上是透過一些公用事業公司。

房地產服務供應商CBRE的Kevin Restivo表示，歐洲對資料中心空間的需求將連續第三年超過新存量的供給，而AI需求將加劇這個問題。

在過去五周，歐洲公用事業股指數上漲超過9%，主要驅動因素是市場對降息的預期，而Stoxx 600指數僅上漲4.7%。

美國銀行(BOA)最近在一份報告中表示，歐洲公用事業企業高層正在談論AI，但是資料中心帶來的上升潛力「頂多只是傳聞」。

即便如此，美銀表示，很多公司可能受益於與AI相關的電力需求，例如Fortum、Verbund、再生能源供應商葡萄牙電力(EDP)、萊茵集團(RWE)、西班牙電力公司Iberdrola、義大利國家電力(Enel)。

一些投資人也看準AI的採用者。AI在IT服務、媒體、教育和諮詢等領域的潛力，讓人感到振奮。Aviva股票主管Trevor Green表示，倫敦證券交易所、資訊與分析集團RELX、軟體集團Sage都開始從中賺錢。

富達歐洲基金投資組合經理Marcel Stotzel說，AI的許多炒作都是圍繞在該技術背後的美國大公司進行。

OpenAI的金主微軟股票和Alphabet的股價，在去年上漲了33%-41%。

同時之間，一些歐洲公司一直在悄悄使用AI來開發新產品，並這些新產品並已讓客戶受益。Stptzel說，這導致歐洲上市受益公司的估值更具吸引力。他也談到德國軟體公司思愛普(SAP)和瑞士製藥商羅氏(Roche)，這些都是他的團隊關注的AI主題企業。

礦商是投資者感興趣的另一個領域，尤其是銅。大宗商品交易商Trafigura認為，到2030年，與資料中心和AI相關的銅需求可能會達到100萬噸，並在本世紀末加劇供應短缺。

交易平台XTB研究總監Kathleen Brooks說，銅的繁榮也是AI熱潮的一部分。