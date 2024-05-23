中國大陸於5月23日開始在台灣周圍展開為期2天「聯合利劍－2024A」軍事演習，已升高區域緊張情勢。我外交部23日呼籲中國大陸自制，停止任何破壞台海和平穩定以及升高區域緊張情勢的作為。
外交部說，眾所周知，維持台海的和平穩定已是國際社會的共識。在國際社會持續高度關注台海情勢下，中國大陸還是一再威脅台灣民主，片面破壞台海現狀及印太區域和平穩定，外交部對此表達遺憾。中華民國台灣致力維護台海現狀，也要呼籲中國大陸回歸理性自制，停止單方面破壞台海和平穩定，以及升高區域緊張情勢的作為。
外交部重申，台灣將持續堅持民主的信念，不會因為遭受脅迫打壓而改變。我國是守護世界民主與自由體制的堡壘，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以確保台海現狀和印太區域的和平穩定。
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